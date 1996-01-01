Центр изучения эзотеризма и мистицизма





«Центр по изучению эзотеризма и мистицизма» (далее – ЦИЭМ) является научно-исследовательской структурой на базе Русской христианской гуманитарной академии (РХГА) и ставит перед собой следующие задачи:

· осмысление сюжетов, символов, идей и категорий, связанных с различными аспектами и формами мистицизма и эзотеризма;

· определение понятий «мистическое» и «эзотерическое»;

· разработка теоретических конструкций, методологических процедур, позволяющих адекватно объяснять мистико-эзотерические феномены;

· изучение роли мистико-эзотерических движений в исторической ретроспективе и их места в жизни современного общества;

· исследование влияния, оказываемого мистико-эзотерической субкультурой на художественную литературу, искусство, науку, политику, и наоборот;

· уяснение взаимных отношений взаимодействия между различными мистико-эзотерическими школами, традициями, центрами, между эзотерическими и не-эзотерическими системами;

Функционирование ЦИЭМ осуществляется в следующих формах:

· организация выступлений докладчиков, круглых столов, семинаров и дискуссионных форумов;

· участие сотрудников ЦИЭМ в научных конференциях;

· размещение аналитических тематических публикаций на виртуальных ресурсах ЦИЭМ;

· проведение социологических опросов, интервьюирование, обзоры и анализ событий в сфере мистицизма и эзотеризма;



ЦИЭМ не стремится ни популяризировать эзотерические доктрины и мистический опыт, ни «развенчивать» их якобы опасный для общества и личности характер; он избегает оценочных суждений и старается подходить к изучаемым объектам просто как фактам, достойным пристального внимания в силу жизнеспособности, глубокого вплетения в ткань исторического процесса, органичных связей с современной культурой.

Деятельность ЦИЭМ осуществляется силами его сотрудников, а также приглашенных специалистов, занимающихся соответствующей проблематикой.

ЦИЭМ приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц и с благодарностью встретит любые предложения, касающиеся его дальнейшего развития.

Руководитель Центра: к.ф.н. Сергей Владимирович Пахомов

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